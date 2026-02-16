जयपुर: महाशिवरात्रि पर ताड़केश्वर मंदिर में बवाल, गर्भगृह में जूते पहनकर घुसे पुलिसकर्मी, भक्तों के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की

Jaipur News: गुलाबी नगरी के आराध्य देवों में शामिल चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की पावन रात हंगामे की भेंट चढ़ गई। देर रात मंदिर परिसर में पुजारी परिवार और माणक चौक थाना पुलिस के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई, जिससे उत्सव का माहौल तनाव में बदल गया।