Rajasthan Budget Session : ‘सदन में आपा खोने का आजीवन खेद रहेगा’, BJP MLA गोपाल शर्मा को क्यों जारी करना पड़ा भावुक संदेश?

डॉ. गोपाल शर्मा ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के साथ की। उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा, 'मैं बचपन से हिंदुत्व के विचारों में पला-बढ़ा हूँ। मेरे लिए गौ, गायत्री, गीता और धरती माता केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं।'



उन्होंने बताया कि जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उन पर 'घिनौने' आरोप लगाए, तो वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनके अनुसार, उन पर लगाए गए आरोप उनकी वर्षों की तपस्या और निष्ठा पर प्रहार थे।