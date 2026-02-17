Rajasthan Budget Session : ‘गरीब और किसान का बेटा जा रहा है विदेश’, कांग्रेस MLA रामनिवास गावड़िया ने ऐसा क्यों कहा?

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बचाव करते हुए कहा कि राज्य में अब तक 75 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, जो पिछली सरकार में नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष शिथिलता दी जा रही है।



लेकिन विवाद तब बढ़ा जब उन्होंने प्रवासियों पर टिप्पणी की, और कहा कि जो लोग विदेश में रोजगार के लिए गए हैं, क्या हम उन्हें भी गेहूं दें? जो विदेश में बैठकर कमा रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाएं? यह योजना गरीबों के लिए है, समर्थ लोगों के लिए नहीं।