Rajasthan Assembly : किशनगढ़ में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या, समाधान पर जवाहर सिंह बेढ़म ने कही बड़ी बात

जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि वर्तमान में किशनगढ़ शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में स्वीकृत नफरी से अधिक 04 हेड कांस्टेबल यातायात को सुचारू रुप से चलाने के लिए लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्‍य में किशनगढ़ शहर में यातायात भार बढ़ने की संभावना के मध्येनजर नए पद स्‍वीकृत करने के लिए पुलिस मुख्‍यालय से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर क्षेत्र की जनसंख्‍या, यातायात व्‍यवस्‍था की स्थिति, वित्‍तीय संसाधानों तथा पुलिस नफरी की उपलब्‍धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।