17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान विधानसभा घेराव: कांग्रेसियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, कई कार्यकर्ता हुए घायल

जयपुर में विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भारी झड़प हुई। 22 गोदाम पर जुटी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का प्रयोग किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 17, 2026

फोटो पत्रिका

Jaipur News: राजस्थान में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ के सैकड़ों कार्यकर्ता जब विधानसभा घेराव करने निकले तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। बात बढ़ने पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई, बैरिकेड टूटे और आखिरकार पुलिस को वॉटर कैनन चलानी पड़ी।

पुलिस से हुई झड़प, 12 से ज्यादा घायल

22 गोदाम स्थित सहकार भवन से जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। दोनों पक्षों में तीखी नोक-झोंक हुई और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वॉटर कैनन चला दी और भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने बताया कि इस झड़प में 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को बर्बरता करार देते हुए कहा कि "पुलिस गोलियां चलाए, तो भी हम युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे।"

प्रदर्शन में शामिल हुए बड़े नेता

विधानसभा घेराव से पहले आयोजित सभा में मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। इस दौरान माहौल जोशीला था, डोटासरा ने मंच से गमछा लहराकर डांस किया और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गोहत्या जैसे भावनात्मक मुद्दों की आड़ में जनता का असली समस्याओं से ध्यान भटका रही है।

डोटासरा ने कहा कि भाजपा को न गोमाता से मतलब है, न खिलाड़ियों से, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। उन्होंने कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ की तारीफ करते हुए कहा कि अमीन पठान के नेतृत्व में यह विंग सभी प्रकोष्ठों में नंबर-वन है।

आखिर क्यों हो रहा है यह प्रदर्शन?

अमीन पठान के मुताबिक, यह सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है इसके पीछे कई ठोस मांगें हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद से राजस्थान में खेल बजट में भारी कटौती की गई है। खिलाड़ियों को टीए-डीए, प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल रही।

खेल के मैदानों पर अतिक्रमण हो रहा है और स्टेडियम निर्माण के काम ठप पड़े हैं। इन हालात में युवा खेल से दूर होकर नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार से खेल विरोधी नीतियां खत्म करने, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने और नौकरी सुनिश्चित करने की मांग की है।

आगे क्या?

अमीन पठान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द मांगें नहीं मानीं तो बड़ा आंदोलन होगा। युवाओं और खिलाड़ियों की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई — यह तो बस शुरुआत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 05:58 pm

Published on:

17 Feb 2026 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान विधानसभा घेराव: कांग्रेसियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, कई कार्यकर्ता हुए घायल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Students News: बैक पेपर के नाम पर छात्रों से वसूली जा रही मोटी रकम, कोई सुनने को तैयार नहीं

Students News
शिक्षा

Bharat-Vistaar : सिर्फ एक क्लिक पर AI बदलेगा किसानों की किस्मत, शिवराज सिंह चौहान ने दिया ‘भारत विस्तार’ का तोहफा, जानें क्या मिलेंगे फायदे

Shivraj Singh Chouhan
जयपुर

Rajasthan Budget Session : 'सदन में आपा खोने का आजीवन खेद रहेगा', BJP MLA गोपाल शर्मा को क्यों जारी करना पड़ा भावुक संदेश?

gopal sharma
जयपुर

Rajasthan Assembly : किशनगढ़ में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या, समाधान पर जवाहर सिंह बेढ़म ने कही बड़ी बात

Rajasthan Assembly Kishangarh Traffic jam is a big problem Jawahar Singh Bedham said something important about solution
जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 5 जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.