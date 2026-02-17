IMD Alert: राजस्थान के 5 जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, चूरू जिलों और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर आगामी 3 घंटे के अंदर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने की लोगों से अपील की है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है।