Weather Update: अगले 24 घंटे में एक्टिव होगा नया सिस्टम, राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और धूप की तीव्रता बनी रहेगी। इसके बाद तापमान में आंशिक बढ़ोतरी और होने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दो सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने वाला है। हालांकि 10 फरवरी के बाद उत्तर-पश्चिमी भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन इसका असर जिले में सीमित रहने की संभावना है। कुल मिलाकर, प्रदेश में सर्दी अब धीरे-धीरे विदा लेती दिख रही है और बसंत की आहट महसूस होने लगी है।