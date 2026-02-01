गांवों में गंदगी व जाम नालियां देखकर भड़के मंत्री दिलावर, कहा-सफाई हो रही तो दिख क्यों नहीं रही

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सबसे पहले ग्राम पंचायत संबलपुर पहुंचे। मंत्री को गांव में देख ग्रामीण एकत्र हो गए और गांव में गंदगी रहने तथा पंचायत द्वारा सफाई नहीं कराने की शिकायत की। गांव के युवक कपिल ने मंत्री को बताया कि गांव के लोग लंबे समय से उनके आने का इंतजार कर रहे थे और आज उनके अचानक आने पर वे स्वयं स्थिति देख सकेंगे। मंत्री दिलावर ने ग्रामीणों के साथ पूरे गांव का दौरा कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया।