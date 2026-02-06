Baran: मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, सेकंड ग्रेड टीचर बनी तो खुशी से झूम उठे पिता, बधाई देने घर पहुंचे सरपंच

Real Life Motivational Story: कहते हैं कि मजबूत इरादे, निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास के सामने संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बन पाती। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ला निवासी पूजा शर्मा ने, जिनका हाल ही में सेकंड ग्रेड शिक्षक पद पर चयन हुआ है। सीमित संसाधनों के बावजूद पूजा ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर यह उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है।