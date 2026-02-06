6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran: मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, सेकंड ग्रेड टीचर बनी तो खुशी से झूम उठे पिता, बधाई देने घर पहुंचे सरपंच

2nd Grade Teacher Pooja Sharma Success Story: पूजा शर्मा ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों, हौसला मजबूत हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने वाले पिता का सपना उस वक्त साकार हुआ, जब पूजा का सेकंड ग्रेड शिक्षक पद पर चयन हुआ।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Feb 06, 2026

pooja sharma kawai

कवाई कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ला स्थित पूजा शर्मा के घर पर सरपंच सहित पेंशनर समाज के लोग मीठा करवा कर सम्मान करते हुए (फोटो: पत्रिका)

Real Life Motivational Story: कहते हैं कि मजबूत इरादे, निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास के सामने संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बन पाती। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ला निवासी पूजा शर्मा ने, जिनका हाल ही में सेकंड ग्रेड शिक्षक पद पर चयन हुआ है। सीमित संसाधनों के बावजूद पूजा ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर यह उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्राह्मण मोहल्ला निवासी शिवप्रकाश उर्फ शिवा शर्मा की पुत्री पूजा शर्मा का सपना शुरू से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर परिवार का नाम रोशन करने का था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। पूजा अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास के साथ-साथ माता-पिता द्वारा दिए गए सकारात्मक माहौल को देती हैं।

परिजनों ने बताया कि पूजा के पिता मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। आर्थिक सीमाओं के बावजूद परिवार ने पूजा की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। पूजा ने भी पूरे समर्पण के साथ अध्ययन जारी रखा और अंततः सेकंड ग्रेड शिक्षक पद पर चयनित होकर अपने सपने को साकार किया।

पूजा की इस उपलब्धि पर परिवारजनों, रिश्तेदारों एवं ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। कस्बे में आयोजित सम्मान समारोह में पूजा को माला एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया गया तथा मुंह मीठा कराकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। उपस्थित लोगों ने पूजा को अन्य बालिकाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया और कहा कि उसने यह साबित कर दिया है कि सच्ची लगन और ईमानदार मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

गुरुवार को पूजा को बधाई देने के लिए सरपंच चंपालाल चंदेल सहित पेंशनर समाज के कई सदस्य भी पहुंचे। उन्होंने पूजा का सम्मान करते हुए मिठाई खिलाई और शिक्षिका के रूप में उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पूजा की सफलता से पूरे क्षेत्र में गर्व और प्रेरणा का माहौल बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

साध्वी प्रेम बाईसा: SIT ने जांच के लिए भेजे 35 सैंपल, क्या DNA जांच से मौत के रहस्य से उठेगा पर्दा?
बाड़मेर
Sadhvi Prem Baisa death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 01:59 pm

Published on:

06 Feb 2026 01:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, सेकंड ग्रेड टीचर बनी तो खुशी से झूम उठे पिता, बधाई देने घर पहुंचे सरपंच

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बोर्ड परीक्षाएं सिर पर, जिले में बच्चों को अब तक नहीं मिले मॉडल प्रश्नपत्र

परीक्षा से महज कुछ दिन पहले तक भी जिले के हजारों विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर तैयार मॉडल प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इससे छात्रों में असमंजस और तनाव की स्थिति बनी हुई है।
बारां

लाड़ो की सुरक्षा के लिए लाड़लों को करना होगा जागरूक

विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू हिंसा और यौन अपराधों के मामलों में पीडि़त महिलाओं को त्वरित न्याय और परामर्श सुविधा मिले। थानों में महिला हेल्प डेस्क को और मजबूत किया जाए तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को संवेदनशील बनाया जाए।
बारां

Mandi News: गेहूं, सरसों और धान की जोरदार आवक, जानें मंडी भाव

Mandi-News
बारां

वन संरक्षण और विकास की जरूरतों के बीच फंस रही राहत

एक ओर वन क्षेत्र बचाने की बाध्यता है तो दूसरी ओर इन्हीं वन भूमियों के कारण सडक़, सिंचाई, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी विकास कार्य सालों से अटके पड़े हैं। नतीजा यह कि न तो विकास कार्य समय पर पूरे हो पा रहे हैं और न ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो रहा है।
बारां

पीडीएस में गेहूं गबन के मामले में 636 राशन डीलर दोषी

बारां/जयपुर. राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.