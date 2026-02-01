समसपुर में गैस पाइपलाइन में आग से अफरातफरी, टल गया हादसा

जिला मुख्यालय के निकटवर्ती समसपुर गांव में रविवार दोपहर को बारां-मांगरोल मार्ग पर स्थित एक निजी माल गोदाम के समीप से गुजर रही निजी कंपनी की गैस पाइप लाइन में रविवार को अचानक आग लगने से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। गैस रिसाव के कारण उठती लपटों ने ग्रामीणों व राहगीरों को दहशत में डाल दिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। अग्नि शमन अधिकारी राम सिंह मीना ने बताया कि करीब सवा एक बजे पीसीआर से गैस लाइन में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल वाहन के साथ टीम को रवाना करवाया दिया गया था। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, साथ ही गैस लाइन का मेन वाल्व बंद करवाया। इससे गैस की सप्लाई रुकी और बाद आग बुझ पाई। इसी दौरान दमकल की दूसरी गाड़ी भी रवाना करवाई गई। उसके पहुंचने तक आग बुझा ली गई थी।