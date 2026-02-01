8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

समसपुर में गैस पाइपलाइन में आग से अफरातफरी, टल गया हादसा

व्यापारिक गोदाम के पास लगी आग, अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर पाया काबू, लाइन का मुख्य वाल्व कराया बंद बारां. शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में रविवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां पर दोपहर को यहां से गुजर रही पीएनजी लाइन में आग लगने से क्षेत्र में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Feb 08, 2026

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर दमकल की गाडिय़ों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया।

बारां. शहर के पास समसपुर में एक गोदाम के पास लगी आग से उठती लपटें। पत्रिका

व्यापारिक गोदाम के पास लगी आग, अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर पाया काबू, लाइन का मुख्य वाल्व कराया बंद

बारां. शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में रविवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां पर दोपहर को यहां से गुजर रही पीएनजी लाइन में आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर दमकल की गाडिय़ों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया।

जिला मुख्यालय के निकटवर्ती समसपुर गांव में रविवार दोपहर को बारां-मांगरोल मार्ग पर स्थित एक निजी माल गोदाम के समीप से गुजर रही निजी कंपनी की गैस पाइप लाइन में रविवार को अचानक आग लगने से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। गैस रिसाव के कारण उठती लपटों ने ग्रामीणों व राहगीरों को दहशत में डाल दिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। अग्नि शमन अधिकारी राम सिंह मीना ने बताया कि करीब सवा एक बजे पीसीआर से गैस लाइन में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल वाहन के साथ टीम को रवाना करवाया दिया गया था। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, साथ ही गैस लाइन का मेन वाल्व बंद करवाया। इससे गैस की सप्लाई रुकी और बाद आग बुझ पाई। इसी दौरान दमकल की दूसरी गाड़ी भी रवाना करवाई गई। उसके पहुंचने तक आग बुझा ली गई थी।

यह थे टीम में शामिल

जानकारी के अनुसार नगर परिषद के अग्नि शमन अधिकारी मीना ने बताया कि पहली गाड़ी में फायरमैन हुकमचन्द, पवन गुर्जर, ड्राइवर प्रकाश लोधा की टीम थी वही दूसरी गाड़ी की टीम में परविन्दर मीना, जयेश कुशवाह, धीरज सिंह, ड्राइवर सत्यनारायण पांचाल शामिल थे।

पुलिस और कम्पनी कर्मी भी पहुंचे

शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि गैस लाइन में आग लगने की सूचना पर मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जहां पर आग लगी, वहीं समीप ही एक व्यापारिक बड़ा गोदाम भी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि आग संभवत: या तो कचरा जलाने से या शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। घटना में जानमाल का नुकसान नही हुआ है। हालांकि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वही इस घटना के दौरान कम्पनी के कर्मचारी व अधिकारी भी पहुंचे। लेकिन कम्पनी का कोई अधिकारी इस मामले की पुख्ता जानकारी देने से बचता रहा।

पुलिस व फायर ब्रिगेड से सूचना मिली थी, वे मोके पर पहुंच गए थे। टोरेन्ट गेस प्लांट से वाल्व बंद करवाया गया। इस घटना को लेकर कम्पनी को सुरक्षा मानक पुख्ता करने के लिए लिखा जाएगा। भविष्य में ऐसी घटना नही हो, यह जिम्मेदारी कम्पनी सुनिश्चित करें।

विश्वजीत, उपखण्ड अधिकारी, बारां

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 10:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / समसपुर में गैस पाइपलाइन में आग से अफरातफरी, टल गया हादसा

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन फीट जमा थी मिट्टी की परत, सफाई करवाई, आज से नियमित होगी जलापूर्ति

बारां. शहर में शुद्ध जल की आपूर्ति को लेकर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ने पाठेड़ा स्थित जल शोधन सयंत्र की तलझड़ कर साफ सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया।
बारां

गांवों में गंदगी व जाम नालियां देखकर भड़के मंत्री दिलावर, कहा-सफाई हो रही तो दिख क्यों नहीं रही

बारां

बछड़े की हत्या का आरोप, गोसेवकों ने प्रदर्शन कर दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

बछड़े की हत्या का आरोप, गोसेवकों ने प्रदर्शन कर दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम
बारां

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पर फायरिंग, बाल-बाल बचे

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बारां

Rajasthan: कांग्रेस नेता पर दिनदहाड़े गोलीबारी से इलाके में सनसनी, बाइक से आए नकाबपोश बदमाश

Baran
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.