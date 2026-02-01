6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan: कांग्रेस नेता पर दिनदहाड़े गोलीबारी से इलाके में सनसनी, बाइक से आए नकाबपोश बदमाश

राजस्थान के बारां जिले में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पर तीन नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि मिस फायर हो गया, जिससे उनकी जान बच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Kamal Mishra

Feb 06, 2026

Baran

लाल घेरे में संदिग्ध बदमाश (फोटो-पत्रिका)

बारां। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शरद शर्मा पर शुक्रवार सुबह नकाबपोश तीन बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया। गनीमत रही कि मिस फायर होने के कारण वे बाल-बाल बच गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना कोटा रोड स्थित आरओबी के समीप उस समय हुई, जब शरद अपने घर से श्रीजी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए थे। शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे पीछे से आए तीन नकाबपोश युवकों में से एक ने पिस्टल निकालकर फायरिंग का प्रयास किया। जान बचाने के लिए उन्होंने अपने स्कूटर को हमलावरों की बाइक से भिड़ा दिया, इससे बदमाश असंतुलित हो गए। इसके बाद दूसरे युवक ने भी फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन हथियार अटक जाने से वह असफल रहा। इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज में दिखे संदिग्ध बदमाश

अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शरद शर्मा कोतवाली थाने पहुंचे और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में बदमाश जाते दिखे हैं।

पुलिस ने शुरू की तलाश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नकाबपोश हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 की मौत, पति के निधन से सदमे में आई पत्नी ने दी जान, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: कांग्रेस नेता पर दिनदहाड़े गोलीबारी से इलाके में सनसनी, बाइक से आए नकाबपोश बदमाश

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पर फायरिंग, बाल-बाल बचे

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बारां

Baran: मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, सेकंड ग्रेड टीचर बनी तो खुशी से झूम उठे पिता, बधाई देने घर पहुंचे सरपंच

pooja sharma kawai
बारां

बोर्ड परीक्षाएं सिर पर, जिले में बच्चों को अब तक नहीं मिले मॉडल प्रश्नपत्र

परीक्षा से महज कुछ दिन पहले तक भी जिले के हजारों विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर तैयार मॉडल प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इससे छात्रों में असमंजस और तनाव की स्थिति बनी हुई है।
बारां

लाड़ो की सुरक्षा के लिए लाड़लों को करना होगा जागरूक

विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू हिंसा और यौन अपराधों के मामलों में पीडि़त महिलाओं को त्वरित न्याय और परामर्श सुविधा मिले। थानों में महिला हेल्प डेस्क को और मजबूत किया जाए तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को संवेदनशील बनाया जाए।
बारां

Mandi News: गेहूं, सरसों और धान की जोरदार आवक, जानें मंडी भाव

Mandi-News
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.