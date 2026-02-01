Rajasthan: कांग्रेस नेता पर दिनदहाड़े गोलीबारी से इलाके में सनसनी, बाइक से आए नकाबपोश बदमाश

घटना कोटा रोड स्थित आरओबी के समीप उस समय हुई, जब शरद अपने घर से श्रीजी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए थे। शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे पीछे से आए तीन नकाबपोश युवकों में से एक ने पिस्टल निकालकर फायरिंग का प्रयास किया। जान बचाने के लिए उन्होंने अपने स्कूटर को हमलावरों की बाइक से भिड़ा दिया, इससे बदमाश असंतुलित हो गए। इसके बाद दूसरे युवक ने भी फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन हथियार अटक जाने से वह असफल रहा। इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।