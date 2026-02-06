बोर्ड परीक्षाएं सिर पर, जिले में बच्चों को अब तक नहीं मिले मॉडल प्रश्नपत्र

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नए सत्र के शीघ्र प्रारंभ होने के कारण इस बार स्थानीय स्तर पर मॉडल प्रश्नपत्र तैयार नहीं हो सके। इसके चलते विद्यालयों में पहले की तरह विषयवार नए मॉडल पेपर्स का वितरण नहीं हो पाया। शिक्षक संघ रेस्टा ने इस स्थिति पर गंभीर ङ्क्षचता जताई है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष गजराज ङ्क्षसह ने कहा कि बोर्ड परीक्षा से कुछ ही दिन पहले तक मॉडल प्रश्नपत्रों की स्थानीय उपलब्धता नहीं होना छात्रों के साथ अन्याय है। पिछले वर्षों में स्कूल स्तर पर नए पैटर्न के अनुरूप मॉडल पेपर तैयार होते थे, जिससे छात्रों को परीक्षा का सही अंदा•ाा मिलता था, लेकिन इस सत्र में यह व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सत्र में कई विषयों में 80 अंकों का थ्योरी पेपर लागू है, ऐसे में संशोधित पैटर्न पर आधारित नवीन मॉडल प्रश्नपत्रों की आवश्यकता और अधिक है।