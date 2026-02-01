वन संरक्षण और विकास की जरूरतों के बीच फंस रही राहत

प्रस्तावित, अटके सडक़ कार्य अमलसरा-कैथोड़ी मोहम्मदपुरा, रामगढ़ माताजी-पखराना, गंजन-सुवांस, शाहाबाद-राजपुर, भंवरगढ़-नाहरगढ़ चौड़ीकरण, बिची-रामपुर उपरेटी, कस्बाथाना-बमनगवां, गोरधनपुरा-घाटा, मामली लक्ष्मीपुरा-पटपड़ी, जलवाड़ा -किशनपुरा, रामगढ़ कालापट्टा से करवर लक्ष्मीपुरा, खंडेला-हलवानी, भंवरगढ़-रणवासी, गोरधनपुरा-कालामाटी, चौराखड़ी-महेशपुर वाया नयागांव, परनिया-छतरगंज, केदारकुई-मुहाल, कॉलोनी-आमखोह वाया बैंत, एनएच से सहरिया बाआवि किशनगंज, डिकवानी-गदर इसाटोरी, बिची रामपुर उपरेटी से बलारपुर सहरिया बस्ती, एनएच से बिरमानी, कस्बाथाना बमनवां-छैला, गरडा गोपालपुरा-डांडी बटका, गरडा जैसवा से सेलापानी, कोटरा-कुंडा तक पुल, चौड़ीकरण, खांडा सहरोल-गेसुवां, गरडा गोपालपुरा-राजाखेड़ा,बहराई-अमरोरा धुवां, बिछी-मोहनपुर, एप्रोच बहराई, छबड़ा में डाडा-कंचनपुरा, बावड़ीखेड़ा अप्रोच, चैनपुरिया-सूरजपुरमाळ, करणी-रामनगर, कोटड़ी-डाबरी, सीजन्या अप्रोच, पाली-नवाबपुरा, हिंगलोट-मदनाखेड़ी, कोटा-धरनावदा, पतरी-बटगांव रोड के कार्य अटके हुए है।



-वन विभाग की क्लेयरेंस नहीं मिलने से सडक़ विकास के काफी कार्य नहीं हो रहे है। 38 सडक़ों के कार्य प्रभावित हो रहे है। इनमें से 7 सडक़ तो डी सेशन के लिए भेजी गई है। पीएम जनमन की हाल ही में स्वीकृत 12 में से 8 में वन जमीन आ रही है। 2 सडक़ों की वर्किंग परमिशन मिली है। इसके टैंडर लगा दिए गए है।

-एचसी मीणा, एसई, पीडब्ल्यूडी



-अहमदी परियोजना की 3 किमी कैनाल निर्माण का कार्य वन विभाग की आपत्ती के चलते नहीं हो रहा है। इससे ग्रामीण किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब किसी तरह वर्किंग परमिशन मिली है। जल्द काम शुरू होगा।



-जितेन्द्र शेखर, एसई, जल संसाधन विभाग