मंत्री मदन दिलावर ने किया नई नौकरी का एलान! इन लोगों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रतिमाह

इस पर मंत्री ने बीडीओ को फोन कर गाडिय़ा लुहार कॉलोनी में हर रोज सफाई करवाने और प्रतिदिन कचरा उठाने के निर्देश दिए। कॉलोनी में रहने वाली गाडूलीबाई ने मंत्री दिलावर को गुहार लगाई कि में पंचायत भवन की सफाई करती हूं। काम करते करते बूढ़ी हो गई पर पगार 1500 रूपए ही मिलती है। वो भी बहुत समय से नहीं मिल रही। इस पर मंत्री मदन दिलावर ने सरपंच को फोन कर सफाईकर्मी महिला को पूरा वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए।