10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

कैसे बना राजस्थान में ये रहस्यमयी गड्ढा? वैज्ञानिकों को मिला लौह-समृद्ध उल्कापिंड टकराव का ये संकेत

165 Million-Year-Old Meteor Crater In Rajasthan: राजस्थान के बारां जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को लेकर वैज्ञानिकों को एक बड़ी और रोचक जानकारी हाथ लगी है। शोध में मिले सूक्ष्म चुंबकीय कणों से संकेत मिले हैं कि यह क्रेटर जुरासिक युग में हुए एक शक्तिशाली उल्कापिंड टकराव का परिणाम है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Feb 10, 2026

meteorite

फोटो: पत्रिका

Lunar And Planetary Science Conference 2026: बारां जिले के रामगढ़ गांव के समीप स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ क्रेटर के बारे में वैज्ञानिकों को अहम जानकारी मिली हैं। भू वैज्ञानिकों के शोध में क्रेटर की तलछटी में पाए गए सूक्ष्म चुंबकीय कणों से इस बात के संकेत मिले हैं कि लगभग 16.5 करोड़ साल पहले यहां लौह समृद्ध उल्कापिंड धरती से टकराया था।

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह संरचना उस समय बनी, जब एक उल्का पिंड ऊपरी मध्य जुरासिक युग में पृथ्वी से टकराया था। इससे लगभग 3.5 किलोमीटर व्यास का क्रेटर निर्मित हुआ। यह शोध अमरीका के टैक्सास शहर में 16 से 20 मार्च को होने वाली लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस [एलपीएससी] 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। क्रेटर पर वर्ष 2020 से ही लगातार शोध किए जा रहे थे।

डेढ़ महीने पहले दिल्ली से आया था दल

जानकारी के अनुसार करीब 40 दिन पहले दिल्ली और हरियाणा से शोध करने वालों की एक टीम रामगढ़ क्रेटर आई थी। इस दल ने यहां पर ड्रोन से कई तरह की जांच की थी। इसके बाद यह दल अपने साथ यहां से पत्थरों और चट्टानों के नमूने अपने साथ ले गया था।

लंबे समय से शोध

यह गोलाकार क्रेटर लंबे समय से भूवैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने क्रेटर के भीतर खोदी गई दो उथली खाइयों से लगभग 30 तलछटी नमूने एकत्र किए। चुंबकों की सहायता से मिट्टी से सूक्ष्म चुंबकीय कण अलग कर उनका सूक्ष्मदर्शी और रासायनिक विश्लेषण किया गया।

माइक्रोटेक्टाइट्स से मिलती जुलती संरचना

शोध के दौरान मिले कई कण एक मिलीमीटर से भी छोटे, चिकने और गोलाकार पाए गए, जो संकेत देते हैं कि टकराव के समय चट्टानें अत्यधिक तापमान पर पिघलकर हवा में उछली और तेजी से ठंडी होकर ठोस बनी। इन कणों की संरचना माइक्रोटेक्टाइट्स से मिलती जुलती है, जो उल्कापिंड टकराव के दौरान बनते हैं।

आयरन, निकेल और सिलिकॉन की मौजूदगी

रासायनिक जांच में इन कणों में आयरन, निकेल और सिलिकॉन की मौजूदगी सामने आई। विशेष रूप से निकेल का पाया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उल्कापिंडों में सामान्य है, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र की बलुआ पत्थर चट्टानों में दुर्लभ होता है। कुछ कणों में अत्यधिक आयरन और आयरन.समृद्ध खनिज संरचनाएं भी पाई गईं। शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में होने वाले अध्ययन से टकराव के समय और उल्कापिंड की प्रकृति को लेकर और अधिक ठोस प्रमाण मिलने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

जयपुर के पास बसेगी राजस्थान की अपनी ‘सिलिकॉन वैली’, विशाखापत्तनम और तेलंगाना के मॉडल पर होगी हाईटेक सिटी तैयार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 08:23 am

Published on:

10 Feb 2026 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / कैसे बना राजस्थान में ये रहस्यमयी गड्ढा? वैज्ञानिकों को मिला लौह-समृद्ध उल्कापिंड टकराव का ये संकेत

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बारां में बछड़े की मौत के बाद गौ सेवकों का धरना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बारां

Baran Bandh: बछड़े की मौत मामले में बारां बंद, सड़कों पर उतरे गौ सेवक, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Baran Bandh
बारां

Weather Update: अगले 24 घंटे में एक्टिव होगा नया सिस्टम, राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Rajasthan Weather
बारां

समसपुर में गैस पाइपलाइन में आग से अफरातफरी, टल गया हादसा

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर दमकल की गाडिय़ों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया।
बारां

तीन फीट जमा थी मिट्टी की परत, सफाई करवाई, आज से नियमित होगी जलापूर्ति

बारां. शहर में शुद्ध जल की आपूर्ति को लेकर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ने पाठेड़ा स्थित जल शोधन सयंत्र की तलझड़ कर साफ सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.