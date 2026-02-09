Baran Bandh: बछड़े की मौत मामले में बारां बंद, सड़कों पर उतरे गौ सेवक, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Protest Over Calf's Death In Baran: बछड़े की मौत के मामले को लेकर सोमवार को वासुदेव गौ सेवा समिति के आह्वान पर बारां बंद रखा गया। सुबह से ही गौ सेवक और विभिन्न हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शहर के प्रमुख बाजारों को बंद करवाया। इस दौरान शहर में जुलूस निकाला गया, जो अलग-अलग मार्गों से होता हुआ विधायक राधेश्याम बेरवा के निवास तक पहुंचा।