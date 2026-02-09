9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

बारां

Baran Bandh: बछड़े की मौत मामले में बारां बंद, सड़कों पर उतरे गौ सेवक, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Baran Shutdown Update: बारां के बरडिया क्षेत्र में बछड़े की मौत के मामले ने शहर में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। इसी को लेकर सोमवार को वासुदेव गौ सेवा समिति के आह्वान पर बारां बंद रखा गया।

बारां

image

Akshita Deora

Feb 09, 2026

Baran Bandh
फोटो: पत्रिका

Protest Over Calf's Death In Baran: बछड़े की मौत के मामले को लेकर सोमवार को वासुदेव गौ सेवा समिति के आह्वान पर बारां बंद रखा गया। सुबह से ही गौ सेवक और विभिन्न हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शहर के प्रमुख बाजारों को बंद करवाया। इस दौरान शहर में जुलूस निकाला गया, जो अलग-अलग मार्गों से होता हुआ विधायक राधेश्याम बेरवा के निवास तक पहुंचा।

ये था पूरा मामला

मामला शहर के बरडिया क्षेत्र का है जहां शुक्रवार को एक गाय के बछड़े की मौत हो गई थी। आरोप है कि बछड़े को मारकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। जिसके बाद रविवार रात को आर्य वाटिका में आयोजित बैठक में श्री वासुदेव गौ सेवा समिति और अन्य संगठनों ने सोमवार को बारां बंद का निर्णय लिया था।

सोमवार सुबह करीब 7 बजे गोसेवक और संगठनों के सदस्य प्रताप चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने शहर में बंद करवाया। हालांकि पहले से किए गए एलान के अनुसार मेडिकल स्टोर और अन्य आवश्यक सेवाएं चालू रहीं।

जुलूस के बाद प्रदर्शनकारी विधायक राधेश्याम बेरवा के निवास के सामने पहुंचे जहां उन्होंने धरना दिया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान विधायक राधेश्याम बेरवा ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें उचित जांच करवाने का आश्वासन दिया। विधायक के आश्वासन के बाद गौ सेवकों ने धरना समाप्त किया।

वासुदेव गौ सेवा समिति के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बछड़े की मौत के मामले में दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।

भारी पुलिस जाप्ता तैनात

बंद और प्रदर्शन को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस मौजूद रही।

Kota Factory Fire: शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
कोटा
Kota Factory Fire

09 Feb 2026 11:21 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Bandh: बछड़े की मौत मामले में बारां बंद, सड़कों पर उतरे गौ सेवक, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

बारां

राजस्थान न्यूज़

Weather Update: अगले 24 घंटे में एक्टिव होगा नया सिस्टम, राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Rajasthan Weather
बारां

समसपुर में गैस पाइपलाइन में आग से अफरातफरी, टल गया हादसा

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर दमकल की गाडिय़ों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया।
बारां

तीन फीट जमा थी मिट्टी की परत, सफाई करवाई, आज से नियमित होगी जलापूर्ति

बारां. शहर में शुद्ध जल की आपूर्ति को लेकर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ने पाठेड़ा स्थित जल शोधन सयंत्र की तलझड़ कर साफ सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया।
बारां

गांवों में गंदगी व जाम नालियां देखकर भड़के मंत्री दिलावर, कहा-सफाई हो रही तो दिख क्यों नहीं रही

बारां

बछड़े की हत्या का आरोप, गोसेवकों ने प्रदर्शन कर दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

बछड़े की हत्या का आरोप, गोसेवकों ने प्रदर्शन कर दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम
बारां
