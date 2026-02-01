तीन फीट जमा थी मिट्टी की परत, सफाई करवाई, आज से नियमित होगी जलापूर्ति



पाठेड़ा स्थित 21 एमएलडी प्लांट के दो जल शोधन सयंत्र के सफाई का कार्य 7 फरवरी को सुबह 6 बजे शुरू किया गया था। जो 8 फरवरी को दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान रात को भी सफाई कार्य किया गया। जल शोधन सयंत्र की सफाई मे दोनों क्लेरीफाई टैंक एवं चैनल की सफाई की गई। दोनों क्लेरीफाई टैंक मै करीब 3 फुट तक मिट्टी जमी हुई थी, जिसे मड़ पंप एवं डीवॉटङ्क्षरग पंप तथा करीब एक दर्जन मजदूरों की सहायता से घोल बना कर स्लज वाल्व के द्वारा बाहर निकाला गया। वही सफाई के बाद ब्लीचिंग पाउडर के घोल से क्लेरीफाई टेंक की दीवारों व तल पर डाला गया। साथ ही एलम डालकर जल उत्पादन दोपहर को शुरू किया गया।

