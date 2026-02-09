Kota Factory Fire: शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

Massive Fire Breaks Out In Kota Chemical Factory: कोटा जिले के रानपुर क्षेत्र में सोमवार को एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना रानपुर इलाके में स्थित हिमालय केमिकल फैक्ट्री की है, जहां आग लगते ही धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगे। सूचना मिलते ही कोटा नगर निगम की दमकल टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।