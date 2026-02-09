Kota Factory Fire: शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

फोटो: पत्रिका
Massive Fire Breaks Out In Kota Chemical Factory: कोटा जिले के रानपुर क्षेत्र में सोमवार को एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना रानपुर इलाके में स्थित हिमालय केमिकल फैक्ट्री की है, जहां आग लगते ही धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगे। सूचना मिलते ही कोटा नगर निगम की दमकल टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री परिसर में लगे ट्रांसफॉर्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के बाद निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया, जो देखते ही देखते विकराल हो गई। फैक्ट्री के अंदर केमिकल सामग्री मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। आग बढ़ने से फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम भी इसकी चपेट में आ गए।
आग के केमिकल ड्रमों तक पहुंचने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और धुएं का घना गुबार फैल गया। आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया और कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया।
आग की सूचना मिलते ही कोटा नगर निगम की एक दर्जन दमकलें मौके पर भेजी गईं। इनमें से 7 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का मुख्य कार्य संभाला। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
इस भीषण हादसे में राहत की बात ये है कि फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी।
