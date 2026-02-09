FSL जांच में खुलासा, कोटा बिल्डिंग गिरने की ये निकली वजह, 5 इमारतों को गिराने का नोटिस, 2 की मौत, 6 घायलों का इलाज जारी

नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि घटना के बाद आसपास बिना स्वीकृति के बने 5 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए है। इन्हें दो दिन में भवन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हें सतर्कता के तौर पर रात को ही खाली करवा लिया गया था। ऐसा न करने पर निगम की ओर से इन भवनों को सीज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर में 10 स्थानों पर भवनों के निकट जेसीबी मशीनों और हैमर संचालन को बंद करवाया गया है। इसके अलावा शहर में ऐसे भवनों का चिन्हीकरण किया जा रहा है।