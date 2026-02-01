NEET-UG 2026 : ऑनलाइन आवेदन शुरू, परीक्षा 3 मई को

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यदि नीट यूजी 2026 के लिए औसतन 1500 रुपए आवेदन शुल्क माना जाए, तो 24 लाख संभावित अभ्यर्थियों से एनटीए को लगभग 360 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। एनटीए की ओर से जारी नीट यूजी 2026 का शेड्यूल अधूरी तैयारी के साथ सामने आया है। पिछले वर्ष 2025 में परीक्षा-शहर की जानकारी, एडमिट कार्ड जारी करने तथा परीक्षा परिणाम की तिथियां पहले ही घोषित कर दी गई थी, जबकि इस वर्ष इन महत्वपूर्ण तिथियों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।