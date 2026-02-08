कोटा में देर शाम मौत का तांडव; 3 मंजिला रेस्टोरेंट ढहा, खाना खा रहे 2 लोगों की मौत,10 जने घायल

Kota building collapse: कोटा शहर में देर शाम एक 3 मंजिला इमारत ढहने से कोहराम मच गया। शहर के इंद्रविहार इलाके में ओपेरा अस्पताल रोड स्थित तीन मंजिला देहली नॉनवेज स्पाइसी रेस्टोरेंट की इमारत रात करीब 9 बजे अचानक गिर गई। नीचे रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान हादसा होने से मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है वहीं 10 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।