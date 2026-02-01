Jodhpur News: लग्जरी कारों से स्टंट करना पड़ा भारी, एक्शन में आई जोधपुर पुलिस, छात्रों को दिया ऐसा बड़ा झटका

खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाने पर एमवी एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने पर छह माह से एक वर्ष तक की कैद या एक हजार से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। तीन वर्ष के भीतर दोबारा ऐसा करने पर दो वर्ष तक की कैद या दस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।