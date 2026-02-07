7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

निगहबान- ग्लोबल ब्रांडिग के लिए चाहिए जीआइ टैग

जोधपुर के सात विशिष्ट उत्पादों को जीआइ टैग दिलाने की दिशा में निर्णायक घड़ी आ गई है। यह पहल न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाएगी, बल्कि किसानों और कारीगरों की आजीविका को भी नई मजबूती देगी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sandeep Purohit

Feb 07, 2026

Stone Umbrellas, Iron Craft, Wooden Craft Furniture, Jodhpuri Turban, Rajasthani Leheriya, Mathania Chilli, Rajasthani Cumin, GI Tag, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, पत्थर की छतरियां, आयरन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट फर्नीचर , जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च, राजस्थानी जीरा, जीआई टैग, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान न्यूज, निगहबान, nighaban, nighaban news

एआई तस्वीर

संदीप पुरोहित
जोधपुर केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प और कृषि परंपराओं का प्रतिनिधि है। हमारी लोक परंपराएं, रीति रिवाज, तीज त्योहार, विरासत, कला कौशल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसी को आज वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। ग्लोबल ब्रांडिग हमारी समृद्धि से सीधी जुड़ी हुई है। इसके लिए हमारे उत्पादों को जीआइ टैग की आवश्यकता है।

जोधपुर से जुड़े सात विशिष्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI टैग) दिलाने की दिशा में हम सबको मिलकर कदम बढ़ाने होंगे। अहमदाबाद में जीआइ टैग की सुनवाई की आखिरी घड़ी आ गई है। सारी ताकत के साथ हमें हमारे सातों उत्पादों को रखना होगा। प्रदेश से कुल 14 में से सर्वाधिक 7 आवेदन अकेले जोधपुर के हैं। यह हमारी समृद्ध विरासत, विविधता और विशिष्टता की एक बानगी भर है।

जिन उत्पादों पर जीआइ टैग की मांग की जा रही है, उनमें पत्थर की छतरियां, आयरन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट (फर्नीचर), जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च और राजस्थानी जीरा शामिल हैं। इन उत्पादों का न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि ये आज भी हजारों कारीगरों, किसानों और पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े परिवारों की आजीविका का आधार हैं।

गौरतलब है कि इन सात में से चार उत्पाद जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च और राजस्थानी जीरा के लिए आवेदन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से किया गया है। मथानिया मिर्च और राजस्थानी जीरे के लिए तिंवरी कृषक उत्पादक संगठन, जबकि जोधपुरी साफा और लहरिया के लिए संग वेलफेयर सोसायटी आवेदनकर्ता संस्था है। मथानिया मिर्च के मामले में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर भी सहयोगी भूमिका निभा रहा है।

जीआइ टैग किसी भी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। साथ ही यह प्रमाणित करता है कि उस वस्तु की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषताएं उसी क्षेत्र की देन हैं। यह गुणवत्ता की मोहर है। उदाहरण के तौर पर मथानिया मिर्च की खुशबू और रंग, जोधपुरी साफे की खास बांधनी और रंग संयोजन, राजस्थानी जीरे की खुशबू हमारे उत्पादों की विशेषताएं हैं। जीआइ टैग मिलने से उत्पादों की नकल पर रोक लग जाएगी। कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। नक्कालों पर लगाम लग जाएगी। हमारा व्यापार निश्चित तौर पर बढ़ेगा।

इसका सबसे बड़ा लाभ सीधे तौर पर किसानों और कारीगरों को मिलेगा। जीआइ टैग के बाद उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य , निर्यात भी मिलेगा। नए रास्ते खुलेंगे। दलालों और बिचौलियों पर भी अंकुश लगेगा। इससे स्थानीय रोजगार को गति मिलेगी। जब रोजगार मिलेंगे तो निश्चित तौर पर नई पीढी के समक्ष हमारे पारंपारिक कला कौशल और ज्ञान का संवद्धन होगा। यही नहीं इससे पर्यटन को भी पंख लगेंगे। अगर हमारे उत्पादों को जीआइ टैग मिलता है तो इससे जोधपुर मारवाड की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इससे हमारे उत्पादों की साख बढ़ेगी।

प्रदेश में अब तक 21 उत्पादों को जीआइ टैग मिल चुका है, जिनमें सोजत की मेहंदी, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया, सांगानेरी और बगरू प्रिंट, नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, जोधपुरी बंधेज और मकराना मार्बल शामिल हैं। यह सूची राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति की एक बानगी है।

अब जबकि अहमदाबाद में जीआइ टैग को लेकर अंतिम सुनवाई चल रही है और दो-तीन माह में परिणाम आने की उम्मीद है। सरकार की सभी एजेंसियों को मिलकर इसके लिए प्रयास करने होंगे। यह समय है कि सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर इन उत्पादों के संरक्षण, प्रचार और बाजार विस्तार की ठोस रणनीति के साथ उतरे। जीआइ टैग केवल एक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि जोधपुर की आत्मा, परंपरा और मेहनत की वैश्विक स्वीकृति होगी। अगर यह मोहर लगती है तो यह पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्व और अवसर दोनों लेकर आएगी।

ये भी पढ़ें

निगहबान- सृजन पर सन्नाटा क्यों?
जोधपुर
Jaynarayan Vyas Smriti Town Hall, Jodhpur Jaynarayan Vyas Smriti Town Hall, Jaynarayan Vyas Smriti Town Hall closed, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल, जोधपुर जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल, जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल बंद, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान, Nighaban

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / निगहबान- ग्लोबल ब्रांडिग के लिए चाहिए जीआइ टैग

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Murder Case: 6000 रुपए के लिए पोता बना कातिल, चिता 90% जल चुकी थी तब पहुंची पुलिस; रूह कंपा देगी ये वारदात

Grandson Killed Grand Mother
जोधपुर

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट, अब नारको टेस्ट से बाहर आएगा सच, 40 लोग रडार पर

Sadhvi Prem Baisa Death Case
जोधपुर

सूर्यनगरी बनी ब्रजधाम, कुंज महोत्सव में भ​क्ति स्वरों से माहौल राधा-कृष्णमय

Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Kunj Mahotsav, Kunj Mahotsav in jodhpur
जोधपुर

Jodhpur Crime: जोधपुर में भारी बवाल, JCB से 7 वाहनों को कुचला, डंपर किया आग के हवाले, भारी पुलिस बल तैनात

Illegal mining, illegal mining in Jodhpur, illegal mining in Rajasthan, chaos in Jodhpur, dumper burnt in Jodhpur, Jodhpur news, Rajasthan news, अवैध खनन, अवैध खनन इन जोधपुर, अवैध खनन इन राजस्थान, जोधपुर में बवाल, जोधपुर में डंपर फूंका, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में फेयरवेल पार्टी के बाद ‘स्पीड शो’, लग्जरी कारों में छात्रों के खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

Dangerous stunts with car, dangerous stunts with car in Jodhpur, dangerous stunts with car in Rajasthan, dangerous stunts by students with car, Jodhpur News, Rajasthan News, कार से खतरनाक स्टंट, कार से खतरनाक स्टंट इन जोधपुर, कार से खतरनाक स्टंट इन राजस्थान, छात्रों का कार से खतरनाक स्टंट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.