10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Roadways: रोडवेज बस में अचानक भरा धुंआ, सामान लेकर खिड़कियों से कूदे यात्री, VIRAL हुआ वीडियो

जोधपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को एक बस में अचानक धुआं उठने से अफरा-तफरी मच गई। दहशत में आए यात्री सामान लेकर बाहर भागे, कई ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 10, 2026

Rajasthan Roadways, Jodhpur Roadways Bus, Smoke in Roadways Bus, Short Circuit in Roadways Bus, Jodhpur News, Rajasthan News Rajasthan Roadways Latest News, Rajasthan Roadways Breaking News, Roadways Bus Latest News

खिड़कियों से निकलते यात्री। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक रोडवेज बस से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते बस के भीतर धुआं भरने लगा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। अपनी जान बचाने के लिए यात्री घबराकर बस से बाहर निकलने लगे।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में शॉर्ट सर्किट होने के कारण धुआं उठा। धुआं फैलते ही बस में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री दरवाजे की ओर दौड़े, जबकि कुछ यात्रियों ने घबराहट में खिड़कियों से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई।

सामान लेकर भागे यात्री

घटना के दौरान यात्रियों में इतना खौफ था कि वे अपना-अपना सामान लेकर बस से बाहर निकलते नजर आए। बस स्टैंड पर मौजूद अन्य यात्रियों और कर्मचारियों में भी हलचल मच गई। कुछ समय के लिए बस स्टैंड परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

यह वीडियो भी देखें

बड़ा हादसा टला

सौभाग्य से समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रोडवेज कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। बस की जांच की गई और शॉर्ट सर्किट को धुएं का कारण बताया गया। फिलहाल बस की तकनीकी जांच की जा रही है। मंगलवार की इस घटना ने कुछ देर के लिए पूरे बस स्टैंड क्षेत्र में सनसनी मच गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: राजस्थान में तस्कर को लगा तगड़ा झटका, आलीशान बंगला-भूखंड सहित 3 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
जोधपुर
opium smuggler, opium smuggler in Jodhpur, opium smuggler in Rajasthan, opium smuggler property seized, opium smuggler plot seized, Jodhpur news, Rajasthan news, अफीम तस्कर, अफीम तस्कर इन जोधपुर, अफीम तस्कर इन राजस्थान, अफीम तस्कर संपत्ति कुर्क, अफीम तस्कर भूखंड कुर्क, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Roadways: रोडवेज बस में अचानक भरा धुंआ, सामान लेकर खिड़कियों से कूदे यात्री, VIRAL हुआ वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निगहबान- सुनो सरकार, फलोदी को फलोदी ही रहने दीजिए

Phalodi, Phalodi District, Correct Name of Phalodi, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, फलोदी, फलोदी जिला, फलोदी की सही नाम, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान, निगहबान न्यूज, nighaban, nighaban news
जोधपुर

Asaram News: आसाराम को लेकर आई बड़ी खबर, अब नहीं मिलेगा कोई मौका, 16 फरवरी से हाईकोर्ट में डे-टू-डे सुनवाई

Rajasthan High Court Asaram Case
जोधपुर

Thailand Princess: जसवंत थड़ा-मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवानी हुई थाईलैंड की राजकुमारी, खुद के लिए खरीदी ऐसी चीज

Thailand Princess, Thailand Princess in Jodhpur, Thailand Princess Jodhpur Visit, Thailand Princess in Rajasthan, Thailand Princess Rajasthan Visit, थाईलैंड राजकुमारी, थाईलैंड राजकुमारी इन जोधपुर, थाईलैंड राजकुमारी जोधपुर विजिट, थाईलैंड राजकुमारी इन राजस्थान, थाईलैंड राजकुमारी राजस्थान विजिट, Sirivannavari Narirathna
जोधपुर

High Court : 43 साल बाद मिला न्याय, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किए पेंशन लागू करने के आदेश

जोधपुर

Today Silver Price: धीरे-धीरे चांदी की बढ़ रही रफ्तार, आज भी कीमतों में उछाल, जानिए कितनी महंगी हुई

Gold Silver Prices Today Live Updates, Gold silver mcx chart, Gold silver mcx today, Gold Price, Silver Price, Gold Price Crash, Silver Price Crash, Gold Price Crash updates, Silver Price Crash Updates, Gold Price updates, Silver Price Updates, Gold Price Expert Review, Gold Price Expert Warning, Gold Price Exper
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.