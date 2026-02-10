Rajasthan Roadways: रोडवेज बस में अचानक भरा धुंआ, सामान लेकर खिड़कियों से कूदे यात्री, VIRAL हुआ वीडियो

खिड़कियों से निकलते यात्री। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक रोडवेज बस से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते बस के भीतर धुआं भरने लगा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। अपनी जान बचाने के लिए यात्री घबराकर बस से बाहर निकलने लगे।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में शॉर्ट सर्किट होने के कारण धुआं उठा। धुआं फैलते ही बस में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री दरवाजे की ओर दौड़े, जबकि कुछ यात्रियों ने घबराहट में खिड़कियों से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई।
घटना के दौरान यात्रियों में इतना खौफ था कि वे अपना-अपना सामान लेकर बस से बाहर निकलते नजर आए। बस स्टैंड पर मौजूद अन्य यात्रियों और कर्मचारियों में भी हलचल मच गई। कुछ समय के लिए बस स्टैंड परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा।
यह वीडियो भी देखें
सौभाग्य से समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रोडवेज कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। बस की जांच की गई और शॉर्ट सर्किट को धुएं का कारण बताया गया। फिलहाल बस की तकनीकी जांच की जा रही है। मंगलवार की इस घटना ने कुछ देर के लिए पूरे बस स्टैंड क्षेत्र में सनसनी मच गई।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग