Rajasthan Roadways: रोडवेज बस में अचानक भरा धुंआ, सामान लेकर खिड़कियों से कूदे यात्री, VIRAL हुआ वीडियो

सौभाग्य से समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रोडवेज कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। बस की जांच की गई और शॉर्ट सर्किट को धुएं का कारण बताया गया। फिलहाल बस की तकनीकी जांच की जा रही है। मंगलवार की इस घटना ने कुछ देर के लिए पूरे बस स्टैंड क्षेत्र में सनसनी मच गई।