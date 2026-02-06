राजस्थान में इस रेलवे स्टेशन के नजदीक चलती ट्रेन पर पथराव , यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Stone Pelting: उदयपुर के पास देबारी रेलवे स्टेशन के निकट चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना से रेलयात्रियों में खलबली मच गई है। अचानक हुए पथराव में एक युवती समेत कुछ रेलयात्रियों को चोटें आईं। अचानक डिब्बे से चीख सुनकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। अज्ञात लोगों न चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके, इससे युवती के चेहरे पर चोट आई। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है।