मौसम ने फिर ली करवट, विभाग ने कर दी अगले 2 सप्ताह के लिए बड़ी भविष्यवाणी, जानें कब खत्म होगी सर्दी?

सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बनी हुई है, जबकि दिन में धूप तेज होने लगी है। इन दिनों पेड़ों से पत्ते झड़ना भी नजर आ रहा है। इन दिनों की स्थिति पतझड़ का अंतिम चरण है। यह बदलाव न केवल दिख रहा है, बल्कि मौसम की अनुभूति में भी महसूस हो रहा है। मौसमी बदलाव का असर जनजीवन पर भी दिखने लगा है। दिन में गर्म कपड़े छूटने लगे हैं, जबकि रात और सुबह अब भी गर्म कपड़ों की जरूरत बनी हुई है।