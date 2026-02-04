4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur: एक दिन रहेगा पूर्ण शटडाउन, पूरे दिन बंद रहेगा रेलवे स्टेशन, ट्रेनों के संचालन को मिलेगी रफ्तार, होगा ट्रैक विस्तार

Udaipur Railway Division Update: उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक नंबर 9 और 10 को उमरड़ा साइड से जोड़ने का कार्य अंतिम चरण में है, जिससे स्टेशन की परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आगामी 15 से 20 फरवरी के बीच इस कार्य के लिए शटडाउन लिया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Feb 04, 2026

Railway Track

फोटो: पत्रिका

Indian Railway Update: रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। आने वाले दिनों में स्टेशन के ट्रैक नंबर 9 और 10 को उमरड़ा साइड से जोड़ा जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और आवागमन में उल्लेखनीय सुविधा मिलेगी। रेलवे की ओर से इसका काम अंतिम चरण में तेजी से किया जा रहा है। इसी माह 15 से 20 फरवरी के बीच ब्लॉक लिया जा सकता है।

सिटी रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में 5 प्लेटफाॅर्म और 11 ट्रैक हैं, जिनमें से दो ट्रैक पिटलाइन के रूप में उपयोग में हैं, एक अधूरा है। शेष 8 ट्रैक में से फिलहाल 6 ट्रैक दोनों ओर से मुख्य लाइन से जुड़े हुए हैं और इन पर ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। प्लेटफाॅर्म नंबर 9 अभी केवल राणा प्रतापनगर साइड से जुड़ा हुआ है, जबकि प्लेटफार्म नंबर 10 किसी भी ओर से कनेक्ट नहीं है। अब दोनों प्लेटफार्म को उमरड़ा लाइन से जोड़ने की तैयारी है। इससे नौ नंबर ट्रैक पर दोनों ओर से ट्रेन आकर खड़ी हो सकेगी और निकल सकेगी। वहीं ट्रैक नंबर 10 पर एक उमरड़ा की ओर ट्रेन आकर खड़ी हो सकेगी। जिससे स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ेगी।

एक दिन रहेगा पूर्ण शटडाउन, राणा प्रतापनगर से चलेंगी ट्रेनें

रेलवे सूत्रों के अनुसार, जब प्लेटफार्म 9 और 10 को मुख्य ट्रैक से जोड़ने का कार्य किया जाएगा, उस दिन सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान स्टेशन की सभी ट्रेनों का संचालन राणा प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड का निर्माण भी अंतिम चरण में

सिटी स्टेशन पर सविना की ओर, रेलवे क्वार्टर्स के पास इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। यहां इलेक्ट्रिक इंजनों के रखरखाव की सुविधा विकसित की जाएगी। इस शेड से भी ट्रैक निकालकर प्लेटफार्म के ट्रैकों से जोड़ा जाएगा। फिलहाल पटरियों के नीचे गर्डर डालने का कार्य जारी है।

11 नंबर ट्रैक को भी किया जाएगा पूरा

सिटी रेलवे स्टेशन का 11 नंबर ट्रैक अभी अधूरा है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे भी पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। इसके बाद स्टेशन से कुल 9 ट्रैकों के माध्यम से ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा, जिससे उदयपुर की रेल कनेक्टिविटी और अधिक सुदृढ़ होगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो का बदलेगा नाम, पीएम मोदी रखेंगे लाइन-2 की आधारशिला! अंतिम मंजूरी का इंतजार
जयपुर
Jaipur Metro to get a new name RMRC PM Modi to lay foundation stone for Line 2 final approval awaited

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 09:47 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: एक दिन रहेगा पूर्ण शटडाउन, पूरे दिन बंद रहेगा रेलवे स्टेशन, ट्रेनों के संचालन को मिलेगी रफ्तार, होगा ट्रैक विस्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बोले- सचिन पायलट को क्या पता आटे-दाल का भाव…

rajasthan bjp chief
उदयपुर

विश्व कैंसर दिवस से पहले मरीजों को मिली बड़ी सौगात, गांवों के लोगों को भी मिलेगा सीधा फायदा

Cancer
उदयपुर

बजट 2026: मेवाड़ को मिली बड़ी सौगात, पर्यटन को मिलेगी उड़ान, सड़क और रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

Union Budget 2026-27
उदयपुर

कमरे में ले जाकर युवती से बलात्कार, सहेली और उसके साथी पर केस दर्ज

Rape Case
उदयपुर

उदयपुर में UDA का हाल बेहाल: 65.3 फीसदी पद खाली, सिर्फ 75 अधिकारी संभाल रहे पूरा सिस्टम

Udaipur Urban Development
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.