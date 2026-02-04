Udaipur: एक दिन रहेगा पूर्ण शटडाउन, पूरे दिन बंद रहेगा रेलवे स्टेशन, ट्रेनों के संचालन को मिलेगी रफ्तार, होगा ट्रैक विस्तार

सिटी रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में 5 प्लेटफाॅर्म और 11 ट्रैक हैं, जिनमें से दो ट्रैक पिटलाइन के रूप में उपयोग में हैं, एक अधूरा है। शेष 8 ट्रैक में से फिलहाल 6 ट्रैक दोनों ओर से मुख्य लाइन से जुड़े हुए हैं और इन पर ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। प्लेटफाॅर्म नंबर 9 अभी केवल राणा प्रतापनगर साइड से जुड़ा हुआ है, जबकि प्लेटफार्म नंबर 10 किसी भी ओर से कनेक्ट नहीं है। अब दोनों प्लेटफार्म को उमरड़ा लाइन से जोड़ने की तैयारी है। इससे नौ नंबर ट्रैक पर दोनों ओर से ट्रेन आकर खड़ी हो सकेगी और निकल सकेगी। वहीं ट्रैक नंबर 10 पर एक उमरड़ा की ओर ट्रेन आकर खड़ी हो सकेगी। जिससे स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ेगी।