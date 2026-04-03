UDA: जाम से मिलेगी राहत, 100 फीट रोड चौराहे पर बनेगी स्लिप लेन, 50 हजार लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

इस क्षेत्र में यातायात सुधार के लिए प्रस्तावित 80 फीट लिंक रोड परियोजना 600 मीटर जमीन के विवाद और अधिग्रहण प्रक्रिया से अटकी हुई है। यूडीए ने आरके. सर्कल से शोभागपुरा 100 फीट रोड के बीच नया चौराहा बनाकर तीन दिशाओं में यातायात सुगम करने का प्रयास किया है, लेकिन केशवनगर–चंदनवाड़ी मार्ग नहीं जुड़ पाने से कनेक्टिविटी अभी अधूरी है। योजना के अनुसार 80 फीट सड़क शोभागपुरा 100 फीट रोड पर प्रस्तावित मेवाड़ सर्किल से 400 मीटर पहले बनने वाले चौराहे से निकलेगी। यह मार्ग अशोका पैलेस के पास से शुरू होकर चंदनवाड़ी, अमरूदों की बाड़ी और ऐश्वर्या कॉलेज के बाहर से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड से जुड़ेगा। डेढ़ किलोमीटर मार्ग का बड़ा हिस्सा पहले ही बन चुका, कुछ हिस्सों में जमीन संबंधी अड़चन के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।