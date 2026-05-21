Udaipur: थाने से 250 मीटर दूर 6 बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक की पीठ पर लगी गोली, दूसरे पर चाकू से हमला

पुलिस ने बताया कि हाथीपोल चौराहा पीपली चौक स्थित अरवाना मॉल के बाहर वारदात हुई। यहां बैठे सलमान, मोहसीन और नाजिम पर हमला किया गया। सलमान की पीठ में गोली लगी, वहीं मोहसिन पर चाकू से वार हुआ। इस दौरान नाजिम ने भागकर जान बचाई। वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग गए। सूचना पर हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी राजूदेवी ने बताया कि वारदात के पीछे आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, वहीं इमरान कुंजड़ा से जुड़े बदमाशों के नाम सामने आए हैं। मौके के सीसीटीवी फुटेज जुटाकर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।