गर्मी का कहर: फंगल इंफेक्शन, सनबर्न, एलर्जी, खुजली के मरीज बढ़े

उदयपुर. भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान का असर अब लोगों की त्वचा पर दिखाई देने लगा है। शहर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने के साथ ही महाराणा भूपाल चिकित्सालय की त्वचा रोग ओपीडी में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज त्वचा संबंधी समस्याओं को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा फंगल इंफेक्शन, घमौरी, सनबर्न, एलर्जी, खुजली और टैनिंग के मरीज शामिल हैं।