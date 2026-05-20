फाइलों में ‘फुल’ पर ग्राउंड में ‘ड्राई’: तेल कंपनियों के खेल से पहियों पर ब्रेक, महंगाई को लगे पंख

उदयपुर. पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और डीजल की गंभीर किल्लत ने अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हालात इतने बिगड़ चुके कि ट्रांसपोर्ट कारोबार चरमराने लगा है, भारी मशीनों के पहिये थम गए, मंडियों में फल-सब्जी और खाद्यान्न की आवक घट रही है, जबकि महंगाई की नई मार से आमजन की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।गुजरात के कच्छ और मुंद्रा बंदरगाह क्षेत्रों में गहराए डीजल संकट का असर उदयपुर तक साफ दिखाई देने लगा है। उदयपुर से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक-ट्रेलर मार्बल, पत्थर, खनिज और औद्योगिक सामान लेकर गुजरात के बंदरगाहों तक जाते हैं, लेकिन वहां डीजल की उपलब्धता महज 50 से 100 लीटर तक सीमित होने से वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया। स्थिति यह है कि बंदरगाह तक पहुंचने वाले वाहन किसी तरह लौट तो रहे हैं, पर दोबारा जाने से कतरा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि अगले कुछ दिन में हालात नहीं सुधरे तो माल ढुलाई व्यवस्था ठप हो सकती है, जिसका असर उद्योगों से लेकर आम घरों की रसोई तक पड़ेगा।