NHM : उदयपुर सहित राजस्थान के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपस्थिति की नई व्यवस्था, आदेश जारी

वहीं उदयपुर में एक अन्य न्यूज के अनुसार भारत स्वाभिमान न्यास व पतंजलि योग समिति परिवार की ओर से पानेरियों की मादड़ी स्थित नर्बदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 29वां निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में योगाचार्य डॉ. नरेन्द्र कुमार सनाढ्य एवं श्याम सुंदर शर्मा ने आयुष मंत्रालय के योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करवाया। स्वास्थ्य ज्ञान, मानसिक शांति और विश्व कल्याण के लिए नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। शंकरलाल वैष्णव ने यज्ञ कराया। जिला प्रभारी मोहन शक्तावत ने योग प्रशिक्षकों व योग साधकों का सम्मान किया, वहीं लक्की भार्गव ने नियमित योग करने की शपथ दिलाई। 30वां योग शिविर 24 मई को मनवाखेड़ा में होगा।