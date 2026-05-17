Rajasthan : धौलपुर में अजीबो-गरीब मामला, काले कौए की वजह से फैला दी अपनी हत्या की खबर, जानें पूरा मामला

Rajasthan : धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अजीबो-गरीब मामले ने पुलिस की खासी मशक्कत करा दी। एक युवती ने बड़ी बहन को फोन कर मां की हत्या की खबर दी। जिस पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की तो जिसकी हत्या की बात कही थी, वह महिला सुरक्षित मिली। बाद में पूरा मामला अफवाह का निकला। एसएचओ ने बताया कि पुलिस को गलत सूचना देने के लिए मामले में युवती शिवानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।