अवैध बजरी खनन में वाहन पकड़े तो अब नहीं छूटेंगे, होंगे सीज

यानी अब पकड़े गए वाहन जुर्माना देकर छूट नहीं पाएंगे। इस आदेश से बजरी माफिया में कोर्ट से मिले आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है और राज्य सरकार से बॉर्डर होम, अतिरिक्त जाब्ता और बजट की मांग करेगा। गौरतलब रहे कि सुप्रीम कोर्ट हुई है। उधर, यूपीट के निर्देश पर गत एक मई को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के अधीन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल ने धौलपुर और मुरैना जिलों में चंबल नदी किनारे घाटों का दौरा किया था। इसकी रिपोर्ट सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में आदेश जारी किए है।