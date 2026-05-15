Dholpur: रात्रि चौपाल में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, एसडीएम को सुनाई अपनी पीड़ा

रात्रि चौपाल में प्रशासक प्रियंका जादौन, ग्रामीण होरीलाल, जितेन्द्र, नबल सिंह, गोपाल शर्मा, रघुवीर सिंह आदि ने बताया कि झिरी पंचायत में वनविभाग की गलत नीतियों का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वनविभाग ने मूलभूत सुविधाओं पर ही अड़ंगा डाला हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि सरमथुरा से झिरी की दूरी 26 किमी है, लेकिन वनविभाग ने 09 किमी सडक़ पर रोक लगाई हुई है। इसी प्रकार जेजेएम योजना अन्तर्गत गांव में पानी की सुविधा के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन वनविभाग ने 500 मीटर पाइपलाइन नहीं डालने दी है।ग्रामीणों ने बताया कि वनविभाग ने अभ्यारण्य में जानवरों के लिए सडक़, पानी की सुविधा करने के लिए पोखर, तालाब आदि का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि झिरी पंचायत के ग्रामीणों का जीवन जानवरों से भी बदतर हो गया है।