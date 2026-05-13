Dholpur: साहब के केबिन में एसी…और जनता हो रही परेशान

मुख्य डाकघर में प्रबंधन का दोहरा रवैया भी देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो पोस्ट ऑफिर विभाग के ऑफिस और अधिकारियों के केबिनों में एयर कंडीशन लगने के नियम भी सख्त है। विभाग में एसी का प्रयोग सीनियर सुपरिडेंट लेवल के अधिकारी ही कर सकते हैं। बताया जाता है कि मुख्य डाकघर के सुपरिडेंट तक को अपने केबिन में एसी लगाने की परमिशन नहीं है, लेकिन शहर के मुख्य डाकघर में ऐसा नहीं है। यहां नियमों को ताक पर रख सुपरिडेंट और निरीक्षक डाकघर परिवार तक के केबिन में साहब को गर्मी से राहत दिलाने एसी लगा हुआ है, जो कि यह एयर कंडीशन ट्रेनिंग सेंटरों की हैं। लेकिन कर्मचारियों सहित आम उपभोक्ताओं के लिए कूलरों तक की व्यवस्था प्रबंधन सहित डाकघर विभाग नहीं कर सका है। जिस कारण भीषण गर्मी में डाकघर आने वाले उपभोक्ताओं का हाल बेहाल बना हुआ है।