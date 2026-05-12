Dholpur: खदानों में टांकियों की खनखनाहट खामोश, श्रमिकों का पलायन

आलम यह है कि तीन माह से उद्योगों पर पत्थर ब्लॉक की एक भी टुकड़ी नहीं पहुंची है। वन अधिकारियों के वैध ई-रवन्ना पर वाहनों को जब्त करने के कारण पत्थर व्यवसायी भयभीत हैं। स्थिति यह है कि पत्थर कारोबार बंद होने के कारण सरकार की रेवन्यू भी आधी रह गई है। सोमवार को खनन श्रमिक व गैंगसा स्टोन एसोसिएशन की लगातार दूसरी बार बैठक खरेर नदी स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित हुई। बैठक में पत्थर कारोबार को शुरू कराने पर मंथन हुआ। बैठक में खनन श्रमिकों ने एक स्वर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का निर्णय किया गया।