dholpur: परिषद ने किए सफाई के जोर-शोर से दावे, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं, रात्रिकालीन सफाई बंद

शहर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। जगह-जगह-जगह बनेे कचरा प्वाइंटों पर पसरा कचरा और सडक़ों पर चहुंओर फैली गंदगी इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। परिषद साफ सफाई को लेकर बातें तो खब करती है, लेकिन जमीनी हालातों में जस से तस फर्क नहीं आता। गत 15 दिन पहले परिषद ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था प्रारंभ की थी। जिसका मकसद दुकानदारों के द्वारा सडक़ों पर फेेंकने वाले कचरे को साफ कर सडक़ को सुंदर बनाना था, लेकिन परिषद का यह अभियान भी उसकी ही बातों की तरह निकला और यह अभियान बमुश्किल सात दिनों में समाप्ति की ओर पहुंच गया। अब रात्रि का कहीं भी कोई भी सफाई कर्मचारी आपको झाडू लगाते दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को ईमानदार ही नहीं है अगर होती तो सफाई व्यवस्था की जमीनी स्तर से मॉनिटरिंग की जाती, लेकिन सफाई को लेकर जिम्मेदार अधिकारी अपने दफ्तरों की कुर्सियों तक ही सीमित हैं। यही कारण है कि सालों से एक ही कुर्सी और दायित्व के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था लचर हालातों में है।