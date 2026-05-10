dholpur: 16 कैमरों की निगरानी में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

धौलपुर. जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग में अब ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह हाइटेक होने जा रही है। महानगरों की तर्ज पर धौलपुर में भी ऑटोमेटिक सेंसर ट्रैक स्थापित कर दिया गया है। सोमवार से नए आवेदकों की ड्राइविंग ट्रायल इसी ऑटोमेटिक ट्रैक के माध्यम से होगी। यानी अब पहले की तरह लाइइेंस नहीं बन पाएगा। अगर कहे तो अब पहले जैसा आसान नहीं होगा। अगर फेल होते हैं तो वापस कड़े नियमों से गुजरना होगा।