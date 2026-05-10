dholpur: 78 करोड़ खर्च कर बिछाई लाइन पर गांवों में एक बूंद पानी नहीं

सरकार ने तीन वर्ष पूर्व सरमथुरा ब्लॉक में जेजेएम योजना के तहत 78 करोड़ की एमपी/ओटीएमपी योजना स्वीकृत कर गांवों में 357 किमी पाइपलाइन बिछाई गई। फिर भी गांवों में पानी की बूंद नहीं पहुंच रही है। धरातल पर जेजेएम योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। बसेड़ी विधायक ने जेजेएम योजना में खामियां बताते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की है।बसेडी विधायक संजय कुमार जाटव ने शनिवार को जलदाय विभाग एक्सइएन देशराज गुर्जर व प्रोजेक्ट एक्सइएन रविन्द्र लोधा से जेजेएम योजना पर विस्तृत चर्चा करते हुए वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। विधायक ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को मदनपुर, धौन्ध व गौलारी पंचायत के गांवों में अधूरी लाइन बिछाने पर खरीखोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि गांवों में योजना की हालत ऐसी है कि नियमों को ताक में रखकर कार्य को अंजाम दिया हुआ है। कई गांवों में पाइप लाइन को घरों के पिछवाड़े तो कही घरों से दूरी पर बिछाकर नल कनेक्शन दिए गए हैं।