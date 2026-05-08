dholpur: एक करोड़ 99 लाख 857 रुपए का टेंडर, फिर भी नाला सफाई में खानापूर्ति

धौलपुर.शहर में नाला सफाई के नाम पर एक बार फिर खानापूर्ति की जा रही है। संवेदक के कर्मी जेसीबी से नालों की सफाई कर रहे हैं। जो नाले से कहीं तो गंदगी निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं गंदगी नाले में ही जमा छोड़ी जा रही है। गत बुधवार को स्टेशन रोड के नालों की सफाई के दौरान बड़ी फील्ड की 50 मीटर तक दीवार तक को तोड़ डाला, जबकि वहां सफाई भी ठीक से नहीं की गर्ई।शहर की जलनिकासी अपंग होने के कारण पिछले तीन सालों से शहरवासी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। रही सही कसर करोड़ों रुपए लेकर शहर के नालों की सफाई करने वाले संवेदक पूरी कर रहे हैं। जो अभी तक हर साल नाला सफाई के नाम पर करोड़ों डंकार चुके हैं, लेकिन शहर के नालों की सूरत नहीं बदल सकी। नगर परिषद ने इस सीजन मानसून को देखते हुए समय से पहले नाला सफाई को लेकर टेंडर जारी कर दिए। चार जोनों के 35 नालों की सफाई का ठेका एक ही संवेदक को 01 करोड़ 99 लाख 857 रुपए में दिया गया और अपे्रल माह में वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। जिसके बाद संवेदक ने शहर के नालों की सफाई का कार्य आरंभ कर दिया। लेकिन अभी तक जहां-जहां नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है वहां पर सिर्फ पुनरावृत्ति यानी खानापूर्ति ही की जा रही है। अभी तक राजाखेड़ा बाइपास, सैंपऊ रोड, स्टेशन रोड, तलैया सहित अन्य जगह नालों की सफाई की गई, लेकिन अधिकतर जगह नालों में अब भी गंदगी भरी पड़ी है। सैंपऊ रोड के रहवासियों ने बताया कि सफाई कमिर्यों ने जेसीबी से नालों की सफाई की जिससे आधी गंदगी नालों में ही पड़ी है। तो कई जगह से गंदगी को निकाला ही नहीं। जिससे नाले अब भी चौक हो रहे हैं।