dholpur: 14700 का लक्ष्य…68 दिनों में वैक्सीन लग सकीं केवल 1296

बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने प्रदेश में 28 फरवरी से एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ) टीकारण अभियान प्रारंभ किया गया था। यह अभियान तीन माह यानी 90 दिनों तक चलाया जाना है। अभियान के तहत 14-15 वर्षीय बेटियों का टीकाकरण किया जाना है। यह टीकाकरण नि:शुल्क और सुरक्षित होने के साथ-साथ सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम में कारगर साबित होगा, लेकिन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव और लोगों में फैली भ्रांतियों के कारण अभी तक अभियान के 68 दिनों में जिले भर में केवल 1296 बेटियों को टीका लग पाया है। यानी तय लक्ष्य से 10 प्रतिशत ही टीकाकरण हो सका है। जिला स्वास्थ्य विभाग को 14700 टीके लगाने का लक्ष्य मिला है, जबकि अभियान की समाप्ति में केवल 22 दिन ही शेष रह गए हैं। अब ऐसी स्थिति में 13404 टीके स्वास्थ्य विभाग को लगाने होंगे। यह टीकारण शहर से लेकर जिले भर में सीएचसी, पीएचसी सहित 25 सेंटरों पर किया जा रहा है।