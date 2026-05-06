dholpur: अमृतम् जलम् कार्यक्रम का शुभारंभ, तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर किया श्रमदान

धौलपुर. जिले के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल मचकुंड सरोवर पर पत्रिका के अमृतम् जलम् अभियान की शुरुआत हुई। अभियान में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान यहां सरोवर के मुख्य घाट के सामने और घाट पर पड़ी गंदगी की सफाई की गई। गंदगी को हटाकर एक स्थान एकत्र किया गया। अभियान के दौरान यहां भ्रमण करने वाले आने वाले लोगों से धार्मिक स्थल पर साफ-सफाई का ख्याल रखने और कचरा और पूजन सामग्री इत्यादि को तय पात्र में ही डालने का आह्वान किया गया।