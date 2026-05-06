dholpur: मानसून में 50 दिन शेष…अभी तक एक भी सडक़ का निर्माण नहीं

आने वाले एक साल के अंदर शहर की सडक़ों दशा सुधरने वाली है। जिसको लेकर शहर की छोटी-बड़ी 27 सडक़ों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिसकी शुरुआत मचकुण्ड-बाड़ी लिंक रोड से प्रारंभ हो चुकी है। लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी इस सडक़ पर 5.5 इंच सीसी की जा रही है। इस सडक़ का निर्माण कार्य होने के बाद परिषद मचकुण्ड रोड का निर्माण प्रारंभ करेगा। ज्ञात हो कि शहर की 27 सडक़ों के निर्माण के लिए टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई थी। इन सडक़ों का निर्माण कार्य 8 करोड़ 32 लाख रुपए में किया जा रहा है। परिषद ने इसकी शुरुआत एक मात्र डामर रोड गौरव पथ से की थी, लेकिन डामर की उपलब्धता नहीं होने के कारण सडक़ का निर्माण कार्य बीच में छोडऩा पड़ा और अब सडक़ आधी-अधूरी स्थिति में ही पड़ी है और परिषद डामर आने का इंतजार कर रहा है। इस कारण पहले जहां-जहां सडक़ों का निर्माण कार्य होना है वहां सीवरेज और नालों की समस्याओं को पहले दुरुस्त कराया जा रहा है साथ ही ऊबड़ खाबड़ सडक़ों को समतलीकरण का कार्य भी किया जा रहा है।