दो मैरिज होमों पर छापा, 11 घरेलू सिलेंडर जब्त

धौलपुर. जिले की सैंपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े व्यक्ति के कब्जे से 315 बोर के 4 अवैध देशी कट्टा बरामद किए हैं। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि गश्त के दौरान डीएसटी प्रभारी धौलपुर की सूचना पर घुघरई पुलिया से दौनारी की तरफ जाने वाले नहर के रास्ते पर कार्रवाई करते हुए बेताल सिंह पुत्र मुरारी लाल कुशवाह निवासी चॉडी थाना कागारौल जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 4 हस्तनिर्मित अवैध देशी कट्टा 315 बोर बरामद किए हैं। पकड़े आरोपित से पूछताछ जारी है। गौरतलब रहे कि जिला पुलिस ने बीते माह अप्रेल में चलाए विशेष अभियान में ५९ अवैध हथियार बरामद किए थे। जिसमें एक बंदूक शामिल थी।