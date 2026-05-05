52 प्रकरण में से 43 का निस्तारण, 5 लाख का मिला राजस्व

जनसुनवाई में 32 नए व पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बकाया राशि, लंबित वीसीआर के जमा कराया गया जिससे डिस्कॉम को 5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। एसई विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष में डिस्कॉम ने निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई 11 से 3 बजे तक चली, जिसमें फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि पुरानी लंबित वीसीआर की सुनवाई 27 मई तक की जाएगी। सरकार ने पुरानी लंबित वीसीआर वाले उपभोक्ता, गैर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 27 मई तक व्रत स्तर पर एसई को सुनवाई के लिए अधिकृत किया है। जनसुनवाई मे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई। जनसुनवाई में एएओ तपेश, एआरओ गणेश झा, मनीष, निशार खान व उपभोक्ता मौजूद रहे।