एक ही राज्य में दो नियम, राजकीय स्कूलों में महज 35 जबकि कॉलेजों में 61 दिन की छुट्टियां

राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश के इन दोहरे मापदंडों एवं भीषण गर्मी के बीच 21 जून से स्कूल दोबारा खुलवा कर छात्रों को बुलाने के फैसले का विरोध प्रारंभ हो गया है। जिसको लेकर शिक्षकों एवं छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। शिक्षा विभाग के इस फैसलों को लेकर शिक्षकों व छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री से दोहरे नियमों में बदलाव कर छोटे-छोटे बच्चों को गर्मी से राहत मिले इसके लिए शिविरा पंचांग में बदलाव कर स्कूली शिक्षा में भी कॉलेज शिक्षा की तरह अगले सत्र से गर्मियों की छूटियां 1 मई से 30 जून तक किए जाने तथा इस बार 21 जून से स्कूल खोलने के फैसले को बदलकर पहले की भांति 1 जुलाई से शुरुआत करने की मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो एक तरफ पारा 45 पार कर रहा है, लू के थपेड़े लोगों का हाल बेहाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा शिक्षा विभाग तारीखों व आंकड़ों के मायाजाल में उलझा हुआ है।