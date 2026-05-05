मोर्चरी में गंदगी के बीच रखे जा रहे शव, संक्रमण का खतरा

25 अप्रेल को बसई डांग थाना क्षेत्र के निभी का ताल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आठ मील चौकी प्रभारी जयदेव सिंह, कांस्टेबल रामरूप, हरिओम और गाड़ी चालक पवन शव को लेकर रविवार रात अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने समाजसेवी शब्बीर बाबा को फोन किया और बताया कि गुमनाम डेड बॉडी मिली है, जिसे अस्पताल में शिनाख्ती के लिए रखवाना है। इस दौरान डेड बॉडी को रखने के लिए मोर्चरी का स्टाफ नहीं मिला। दो घंटे तक डेड बॉडी पुलिस की गाड़ी में पड़ी रही। इन हालातों से साफ पता चलता है कि अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में कितना प्रतिबद्ध है। शब्बीर का कहना है कि इस प्रकार गुमनाम शवों को रखने की एवज में पैसा मांगा जाता है। युवा भी इसमें सहयोग करते हैं। ऐसी स्थिति रही तो कोई सहयोग के लिए आगे नहीं आएगा।