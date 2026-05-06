Rajasthan Road News: राजस्थान के इस शहर में बनेगी 27 सड़कें, गौरव पथ का काम बीच में छोड़ अब लिंक रोड से शुरुआत

ज्ञात हो कि शहर की 27 सड़कों के निर्माण के लिए टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई थी। इन सड़कों का निर्माण कार्य 8 करोड़ 32 लाख रुपए में किया जा रहा है। परिषद ने इसकी शुरुआत एक मात्र डामर रोड गौरव पथ से की थी, लेकिन डामर की उपलब्धता नहीं होने के कारण सडक का निर्माण कार्य बीच में छोड़ना पड़ा और अब सड़क आधी-अधूरी स्थिति में ही पड़ी है। परिषद डामर आने का इंतजार कर रहा है। इस कारण पहले जहां-जहां सड़कों का निर्माण कार्य होना है वहां सीवरेज और नालों की समस्याओं को पहले दुरुस्त कराया जा रहा है। साथ ही ऊबड़ खाबड़ सडकों को समतलीकरण का कार्य भी किया जा रहा है।