6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर एलिवेटेड रोड पर बड़ा अपडेट, 115 में से 55 पिलर तैयार, अगले साल पूरा होगा 137 करोड़ का प्रोजेक्ट

Udaipur Elevated Road: पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर शहर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। सिटी स्टेशन से शुरू हुए निरीक्षण के दौरान कटारिया ने करीब 200 मीटर तक चलकर कार्य की प्रगति देखी।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Anil Prajapat

May 06, 2026

Udaipur elevated road

उदयपुर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करते पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया। फोटो: पत्रिका

उदयपुर। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर शहर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। साथ ही अलग-अलग आयोजनों में शामिल हुए। सिटी स्टेशन से शुरू हुए निरीक्षण के दौरान कटारिया ने करीब 200 मीटर तक चलकर कार्य की प्रगति देखी। एलिवेटेड रोड की डिजाइन और चौड़ाई पर पर बात करने के साथ ही गुणवत्ता पर जोर दिया। कटारिया ने स्पष्ट किया कि काम की गुणवत्ता में समझौता नहीं होना चाहिए।

एलिवेटेड रोड बनने के बाद उदयपुर शहर को यातायात की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। इस दौरान अधिकारियों ने प्रोजेक्ट अगले साल अप्रेल तक पूरी होने की बात कही। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, रविन्द्र श्रीमाली, अतुल चंडालिया, कन्हैया वैष्णव, दीपक बोल्या, अर्चना शर्मा, अरविंद जारोली, अधीक्षण अभियंता मनीष अरोड़ा मौजूद थे।

इन विषयों पर मंथन

एलिवेटेड रोड के 115 खंभों में से 55 तैयार हो चुके हैं। कंपनी ने पिलर निर्माण में आ रही तकनीकी दिक्कतों से डिजाइन और कार्य की गति प्रभावित होना बताया। कटारिया ने एलिवेटेड रोड पर पेंसिल डिवाइडर लगाने के निर्देश दिए। विधायक जैन ने आकर्षक लाइटिंग की बात कही, इस पर अधिकारियों ने सहमति जताई। एलिवेटेड रोड के नीचे वाहनों की पार्किंग की जाएगी, जिससे शहर में वाहन पार्किंग के लिए जगह की कमी को लेकर भी काफी हद तक राहत मिलेगी।

136.89 करोड़ रुपए होंगे खर्च

बता दें कि उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन से कोर्ट चौराहा तक 2.7 किमी लंबा टू-लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य जारी है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 136.89 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एलिवेटेड रोड का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। एलिवेटेड रोड पर वाहनों के संचालनों के साथ ही उदयपुरवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

एमबी हॉस्पिटल: लीवर क्लिनिक और कार्डियक कैथ लैब का लोकार्पण

एमबी अस्पताल में प्रदेश के पहले जन आरोग्य लीवर क्लिनिक और अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब का लोकार्पण राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया। इससे लीवर रोगों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। आयोजन के दौरान आरएनटी मेडिकल कॉलेज और एमबी अस्पताल के विकास को लेकर चर्चा की गई। विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, कलक्टर गौरव अग्रवाल, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. राहुल जैन, एसएसबी अधीक्षक डॉ. विपिन माथुर, एमबी अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. मुकेश शर्मा मौजूद थे।

एयरपोर्ट पर अगवानी

कटारिया के डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसी दौरान भाजपा नेता डॉ. सतीश पूनिया भी पहुंचे तो उन्होंने भी कटारिया से मुलाकात की। यहां से कटारिया और पूनिया वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी के निवास पर पहुंचे, जहां उनके पिता के निधन पर शोक जताया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 100 करोड़ की लागत से बदलेगी राजस्थान की इस नदी की सूरत, 6 नए एनिकट भी बनेंगे
अलवर
Ruparel River Revival

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 May 2026 02:04 pm

Published on:

06 May 2026 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर एलिवेटेड रोड पर बड़ा अपडेट, 115 में से 55 पिलर तैयार, अगले साल पूरा होगा 137 करोड़ का प्रोजेक्ट

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गई मेडिकल स्टूडेंट का चेहरा झुलसा, अवैध क्लीनिक पर CMHO की रेड से मचा हड़कंप

Udaipur Medical student face burned during hair transplant
उदयपुर

Rajasthan News: ‘आंगनबाड़ियों में मिलने वाले पोषाहार को जानवर तक नहीं खाते’, डिप्टी सीएम के सामने BJP MLA ने खोली पोल

diya kumari
उदयपुर

उदयपुर में निजी बस में लगी आग, 38 यात्री थे सवार, खिड़की से कूदकर बचाई जान

Udaipur Bus Fire Accident
उदयपुर

छापली घाटे में आग का कहर: केमिकल टैंकर बना मौत का गोला, चालक जिंदा जला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल से भरा उदयपुर से अजमेर जा रहा टैंकर था।
उदयपुर

Udaipur: उपली बड़ी में पैंथर के हमले की ​शिकार महिला की मौत

तेंदुए के हमले में बुरी तरह से हो गई थी घायल, उपचार के दौरान दम तोड़ा
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.