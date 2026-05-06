उदयपुर एलिवेटेड रोड पर बड़ा अपडेट, 115 में से 55 पिलर तैयार, अगले साल पूरा होगा 137 करोड़ का प्रोजेक्ट

एलिवेटेड रोड के 115 खंभों में से 55 तैयार हो चुके हैं। कंपनी ने पिलर निर्माण में आ रही तकनीकी दिक्कतों से डिजाइन और कार्य की गति प्रभावित होना बताया। कटारिया ने एलिवेटेड रोड पर पेंसिल डिवाइडर लगाने के निर्देश दिए। विधायक जैन ने आकर्षक लाइटिंग की बात कही, इस पर अधिकारियों ने सहमति जताई। एलिवेटेड रोड के नीचे वाहनों की पार्किंग की जाएगी, जिससे शहर में वाहन पार्किंग के लिए जगह की कमी को लेकर भी काफी हद तक राहत मिलेगी।